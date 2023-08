Νέα Φιλαδέλφεια: Στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη - Φωτό Ελλάδα 11:26, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται καθώς έχουν στηθεί μπλόκα στις εθνικές οδούς και στα σύνορα αφού κάποιοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που διέφυγαν της σύλληψης, προσπαθούν να βγουν από τη χώρα