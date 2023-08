Στον Εισαγγελέα ο ντελιβεράς στην Θεσσαλονίκη που γρονθοκόπησε 50χρονο - Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια η κατηγορία Ελλάδα 11:06, 09.08.2023 linkedin

Ο καβγάς άρχισε έπειτα από παρατήρηση του 50χρονου στον διανομέα, ο οποίος πέρασε με το μηχανάκι του από τον πεζόδρομο. Οι δυο τους άρχισαν να μαλώνουν και τότε, ο διανομέας έριξε γροθιά στον άνδρα, ο οποίος λιποθύμησε