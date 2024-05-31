FT: Ο Βρετανός Πρέσβης στο Μεξικό απολύθηκε καθώς σημάδεψε με όπλο υπάλληλο

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Μεξικό απολύθηκε νωρίτερα φέτος, καθώς φέρεται να σημάδεψε με όπλο έναν υπάλληλο της τοπικής πρεσβείας - ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Ο πρεσβευτής Τζον Μπέντζαμιν ταξίδευε σε δύο πολιτείες του Μεξικού που είναι γνωστές για την έντονη παρουσία τους στα καρτέλ, όταν σήκωσε ένα όπλο και σημάδεψε έναν υπάλληλο μέσα στο όχημα με το οποίο ταξίδευαν, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη το βίντεο και ανθρώπους που ήταν καλά ενημερωμένοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο, είπαν οι πηγές στους Financial Times και ο Μπέντζαμιν απολύθηκε αμέσως μετά. Η σελίδα του Μπέντζαμιν στην πλατφόρμα LinkedIn αναφέρει ότι η θητεία του ως πρέσβης έληξε τον Μάιο και το βιογραφικό του στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης αναφέρει ότι "ήταν πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μεξικό μεταξύ 2021 και 2024".

Ο ίδιος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για κάποιο σχόλιο, ούτε και η βρετανική πρεσβεία στο Μεξικό.

Ένα βίντεο που δείχνει μάλλον το εν λόγω περιστατικό δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από έναν ανώνυμο λογαριασμό που δημιουργήθηκε πρόσφατα με όνομα χρήστη @subdiplomatic.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο Μπέντζαμιν, να κάθεται δίπλα στον οδηγό σε ένα αυτοκίνητο τύπου SUV που είναι σταθμευμένο, και να γυρίζει χαμογελώντας για να σημαδέψει κάποιον που κάθεται στο πίσω κάθισμα. Το βίντεο δεν έχει επαληθευτεί από το Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

