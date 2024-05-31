Η Χαμάς βλέπει «θετικά» την πρόταση Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η παλαιστινιακή Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση απόψε αναφέροντας ότι βλέπει θετικά την πρόταση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι ο πόλεμος του στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι την εξόντωση της Χαμάς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είχε εξουσιοδότησε τους διαπραγματευτές να παρουσιάσουν μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός σε τρεις φάσεις το οποίο, όπως είπε, είχε προταθεί από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.