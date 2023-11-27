Ναυτική τραγωδία στην Λέσβο - Άκαρπες οι έρευνες μέχρι στιγμής για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Ακαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό των 12 μελών του φορτηγού πλοίου «Raptor» με σημαία Κομόρες, που βυθίστηκε χθες κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λέσβου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ χθες εντοπίστηκε στο σημείο του ναυαγίου η σορός ενός ατόμου που πιθανόν είναι μέλος του πληρώματος του πλοίου, καθώς σήμερα αναμένεται η ταυτοποίησή του.

Επίσης διεσώθη από το ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας ένας Αιγύπτιος, μέλος του πληρώματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα, (1 Ινδός, 11 Αιγύπτιοι και δύο υπήκοοι Συρίας) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δηλώσει μηχανική βλάβη, ενώ πιθανόν να υπήρξε μικρή εισροή υδάτων στα αμπάρια με μετατόπιση του φορτίου, που είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει κλίση και να βυθιστεί.

Χθες το πρωί ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου mayda, σε παραπλέοντα σκάφη, αλλά το RAPTOR χάθηκε από τα ραντάρ. Στη θαλάσσια περιοχή όπου βυθίστηκε το πλοίο διεξάγονται από το πρωί έρευνες από δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ελικόπτερο και παραπλέοντα πλοία.

Η μαρτυρία του διασωθέντος

Για πρόβλημα εισροής υδάτων στο πλοίο έκανε λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, στις πρώτες του δηλώσεις ο διασωθείς Ναυτικός από το ναυάγιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 26/11 ανοικτά της Λέσβου.

Όπως ανέφερε η εισροή υδάτων είχε παρατηρηθεί από το βράδυ του Σαββάτου και το πλήρωμα προσπαθούσε να βγάλει τα νερά από το πλοίο, καθώς αυτή η οδηγία δόθηκε από την εταιρεία.

«Είδα να βουτάνε στη θάλασσα πριν βουλιάξει το πλοίο αλλά 5 άτομα...Χωρίς να είμαι σίγουρος για τον αριθμό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας εντόπισε και διέσωσε τον Αιγύπτιο Ναυτικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Εντωμεταξύ, σορός άνδρα, μέλους του πληρώματος, εντοπίστηκε στη θαλάσσια της Λέσβου.

Η σορός εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο και μεταφέρεται στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Υπο δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Λέσβου, για τον εντοπισμό των ναυτικών του φορτηγού πλοίου RAPTOR με σημαία Κομόρες.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα (Ένας Ινδός, έντεκα Αιγύπτιοι και δύο Σύροι) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δήλωσε αρχικά μηχανική βλάβη και στη συνέχεια μικρή κλίση του πλοίου.

Ενεργοποίησε το σήμα κινδύνου mayday σε παραπλέοντα σκάφη αλλά το RAPTOR χάθηκε από τα ραντάρ.

Στην περιοχή του ναυαγίου υπήρχε έντονος κυματισμός.

