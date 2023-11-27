Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών άρσης φαινομένων υδρολίσθησης, θα πραγματοποιηθούν επί της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου από τις 12:00 σήμερα Δευτέρα (27/11), έως τις 14:00 της Παρασκευής (01/12) και από τις 12:00 της Δευτέρας (4/12) έως τις 14:00 της Παρασκευής (8/12)

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την 36,450 χ.θ. έως την 33,400 χ.θ., στο τμήμα μεταξύ των δυο Ανοιγμάτων Έκτακτής Ανάγκης (Α.Ε.Α.).

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των δυο κατευθύνσεων θα πραγματοποιείται αμφίδρομα στον κλάδο της κατεύθυνσης προς Κόρινθο, με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με ενδιάμεση οριοθετημένη μη κυκλοφορούμενη ζώνη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

