Δύο ηλικιωμένα αδέρφια (άνδρας-γυναίκα) απανθρακώθηκαν μέσα στον σπίτι τους στην Παλαιοπαναγιά Ναυπακτου.

Σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr διέμεναν μόνοι τους στο σπίτι το οποία προκλήθηκε φωτιά για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αστυνομία και η Π.Υ. ερευνούν το ενδεχόμενο να έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

