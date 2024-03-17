Με επίκεντρο το μοναδικό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» χιλιάδες κόσμου επισκέφθηκαν σήμερα τη Νάουσα στην κορύφωση της Αποκριάς.

Το πρωί, στο παραδοσιακό κτίριο του ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή «Μπατάνια» έγινε η καθιερωμένη αναφορά στην ιστορία και λειτουργία του εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες» και ξενάγηση στο παραδοσιακό κτίριο ενώ στη συνέχεια στο δημαρχείο Νάουσας, πραγματοποιήθηκε το «προσκύνημα».

Τέσσερα μπουλούκια, ένα του ομίλου «Νταβέλης» και τρία του ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πήραν διαδοχικά την άδεια από τον δήμαρχο του δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη και ακολούθησε η καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη.

Το απόγευμα στην Πλατεία Αλωνίων, πραγματοποιείται το βγάλσιμο του «πρόσωπου», χορός με τη συμμετοχή όλου του κόσμου που ακολουθεί τα μπουλούκια στο πιο συγκινητικό μέρος του εθίμου από τα Αλώνια στον στραβό πλάτανο, όπου τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πατινάδες.

Να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Νάουσας, πραγματοποιήθηκε η παραδοσιακή πατινάδα στους δρόμους της πόλης από τους λαογραφικούς συλλόγους της Νάουσας και φιλοξενούμενους συλλόγους από την Ελλάδα , στο 7ο Δημοτικό Σχολείο έγινε παραδοσιακό γλέντι με ποντιακή μουσική με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, ενώ στην Πλατεία Καρατάσου πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη γιορτή του δήμου Hρωικής Πόλης Νάουσας με μουσική συναυλία και παραδοσιακό γλέντι από την «Μπάντα του Σταύρου Παζαρέντση».

Την Καθαρά Δευτέρα πραγματοποιείται το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες, με ελεύθερη πορεία των μπουλουκιών στην πόλη χωρίς τον «πρόσωπο», ενώ παραδοσιακά «Κούλουμα» με φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά θα γιορταστούν στις 11:00 στην Πλατεία Τ.Κ. Αρκοχωρίου, στην περιοχή «Ρουντίνα» Τ.Κ. Επισκοπής, στην περιοχή «Ροδίνα» Δ.Ε. Ειρηνούπολης , στην Πλατεία Τ.Κ. Λευκαδίων, στην Πλατεία Τ.Κ. Μαρίνας και στην περιοχή «Πανόραμα». Τέλος, στις 12:00 στην Πλατεία Καρατάσου θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη «Γιορτή Φασολάδας» από τον σύλλογο «Φίλοι του Καρναβαλιού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

