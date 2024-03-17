Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης για τον τραγικό χαμό του 15χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον φωταγωγό πολυκατοικίας, το πρωί του Σαββάτου.

Το απόγευμα της Κυριακής οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Συντετριμμένοι οι γονείς λύγισαν κατά την εξόδιο ακολουθία, με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο να λέει χαρακτηριστικά ότι «είναι μια δύσκολη για εμάς στιγμή» αφουγκραζόμενος την οδύνη των συγγενών, καθώς ο παππούς του 15χρονου, είναι ιερέας. «Ήταν καλό παιδί, όλοι τον αγαπούσαν» φώναξαν οι συγγενείς του, με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του να τον συνοδεύουν και εκείνοι στην τελευταία του κατοικία.

Η ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 15χρονος έπεσε στο κενό από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έσπευσε να τον βοηθήσει ώστε να επισκευάσουν την κεραία. Ο ανήλικος κουβαλούσε κάποια κιβώτια και κάποια στιγμή, επιχείρησε να βγάλει μία φωτογραφία. Τότε, έκανε το τελευταίο, αλλά μοιραίο βήμα. Πάτησε πάνω στο τζαμάκι του φωταγωγού, εκείνο έσπασε και βρέθηκε στο κενό από ύψος πέντε ορόφων.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και να τον διασώσουν, ωστόσο λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή και σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, καθώς την Παρασκευή, γιόρτασε τα 15α γενέθλιά του.

