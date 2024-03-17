Χιλιάδες καρναβαλιστές συμμετέχουν και φέτος στην παρέλαση, η οποία προβάλεται τόσο από τη συχνότητα της ΕΡΤ3 και του Ertflix όσο και από τα επίσημα κανάλια του Δήμου Ξάνθης.
Η παρέλαση καταλήγει στο μεγάλο πάρκο του γηπέδου ΑΟ Ξάνθης, όπου συνεχίζεται το πάρτι των Συλλόγων.
Στις 19:00 θα γίνει η τελετή λήξης του Καρναβαλιού της Ξάνθης με το γνωστό έθιμο, «το Κάψιμο του Τζάρου» το οποίο συνοδεύεται από ένα φαντασμαγορικό θέαμα με τη ρίψη πυροτεχνημάτων.
Δείτε live το καρναβάλι:
Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και την Καθαρά Δευτέρα με την αναβίωση του εθίμου της Καμήλας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, στον ορεινό οικισμό της Ξάνθης, ενώ στις 12:30 ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι στα Κομνηνά, με δωρεάν σαρακοστιανά, ζωντανή μουσική και διαγωνισμό χαρταετών.
