Χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες διασκεδάζουν από το μεσημέρι στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, θέλοντας να ξορκίσουν το κακό μαζί με τη χρονιά που φεύγει.

Με το θάνατο του Βασίλη Καρρά να είναι νωπός στις μνήμες όλων, κάθε φορά που ακούγεται τραγούδι του άρχοντα της νύχτας όλοι τραγουδούν με την ψυχή τους. Άλλωστε οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ.

Δείτε βίντεο από την οδό Βασιλέως Ηρακλείου με τον κόσμο να τραγουδάει «Απ’ το Βορρά μέχρι το Νότο»:

Πηγή: Thestival.gr

