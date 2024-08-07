Μόνιμοι διορισμοί 2.538 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Στην πρόσληψη 2.538 εκπαιδευτικών προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα διορίζονται 816 Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 (Γ΄ 1618/2023) και 4ΕΑ/2022 (Γ΄ 1845/2023).

Επιπλέον, διορίζονται 1.722 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης από τους οποίους οι 1.602 είναι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60 και ΠΕ70 στην Α/θμια Εκπ/ση, 18 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 102 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, τις επόμενες ημέρες οι διοριζόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

