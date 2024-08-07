Την επαναλειτουργία της αστυνομικής σχολής Ξάνθης, μετά από διακοπή λειτουργίας 15 ετών ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την αυτοψία των έργων που έκανε στον χώρο της ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας , όπου θα φιλοξενηθούν οι νέοι σπουδαστές που πέρασαν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τσιλιγγίρη και τον δήμαρχο Ξάνθης, Στράτο Κοντό, ξεναγήθηκε στους υπό διαμόρφωση χώρους της σχολής που από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα φιλοξενήσει 150 νέους σπουδαστές.

«Είναι μια δέσμευση αυτή του πρωθυπουργού και μια υποχρέωσή μας απέναντι στην κοινωνία της Ξάνθης που υλοποιείται» τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Χρυσοχοΐδης και υπογράμμισε ότι «αυτή είναι μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε με τον εξωραϊσμό και την αποκατάσταση των υπόλοιπων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός της αστυνομικής ακαδημίας, ώστε σταδιακά να αυξήσουμε τον αριθμό των σπουδαστών τα επόμενα χρόνια».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε, επίσης, πως μέσα στις προθέσεις του υπουργείου είναι η πρόσληψη πενήντα ακόμα νέων συνοριοφυλάκων που θα προσληφθούν με κριτήρια εντοπιότητας και θα συμβάλουν σημαντικά στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης.

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Ο Έβρος εγγυάται την ασφάλεια της Ελλάδας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αίσθημα ασφάλεια που έχει πλέον αναπτυχθεί στον Έβρο αλλά και σε ολόκληρη την Θράκη μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται από την αστυνομία και τον στρατό οι οποίοι, όπως σημείωσε, «επιτελούν τεράστιο εθνικό έργο στην περιοχή».

«Ο Έβρος είναι ασφαλής» συμπλήρωσε με έμφαση ο υπουργός και συνέχισε, έχουν μειωθεί σημαντικά οι μεταναστευτικές ροές και έχει αυξηθεί σημαντικά το προσωπικό μετά τα γεγονότα του 2020. Έχουμε διαθέσιμους 1000 περίπου νέους συνοριοφύλακες. Η επιτήρηση των συνόρων γίνεται με όλα τα μέσα, με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, με κοινά επιχειρησιακά κέντρα, με τα παρατηρητήρια , με τον φράχτη και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Ο Έβρος έχει αλλάξει, είναι ασφαλής και εγγυάται την ασφάλεια ολόκληρης της Ελλάδας», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

