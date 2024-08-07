Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη στην περιοχή Χορδάκι Ρεθύμνου το μεσημέρι της Τετάρτης, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η φωτιά ξεκίνησε από το Χορδάκι του Δήμου Αμαρίου, γρήγορα πήρε διαστάσεις και πέρασε στο Άνω Μέρος του Δήμου Αγίου Βασιλείου για να διασπαστεί στη συνέχεια σε τρία μέτωπα, Άνω Μέρος, Άγιο Ιωάννη και Νίθαυρη.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν 190 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων 45 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες επιστρατεύτηκαν και 30 δασοκομάντο από Αθήνα. Τα 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα που συμμετείχαν στην πυρόσβεση αποσύρθηκαν, καθώς έδυσε ο ήλιος.

Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, για το λόγο αυτό ζητήθηκε η εκκένωσή του. Μάλιστα, με την συνδρομή της αστυνομίας, 15 υπερήλικες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησάκι Άγιος Στυλιανός και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου Μιχάλης Σαρρής μιλώντας στο Cretalive ανέφερε πως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη φωτιά καθώς είναι μεγάλη σε έκταση και υπάρχουν πολλά ενεργά μέτωπα, ενώ όπως ανέφερε ξεκίνησε στα σύνορα των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου.

Μέχρι στιγμής στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι ενώ όμως μας τόνισε υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει η φορά των ανέμων και οι φλόγες να κατευθυνθούν προς Αγιά Γαλήνη και Άγιο Βασίλειο.

"Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, όμως λίγο νωρίτερα κινδύνευσε από τις φλόγες ποιμνιοστάσιο όμως χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής αποφεύχθηκαν τα χειρότερα". Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα", τόνισε ο κ. Σαρρής.

Η φωτιά, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, ξεκίνησε από το Αμάρι και ανέβηκε προς τα πάνω στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατη χαράδρα καθώς επίσης και σε πλαγιά όπου εκεί δρουν με μεγαλύτερη ευκολία οι πυροσβέστες.

"Θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και όπως προσωπικά αντιλαμβάνομαι το πεδίο της φωτιάς, έχει αρχίσει ο έλεγχός της", εξήγησε ο δήμαρχος.

Τόνισε επίσης ότι η Κρήτη πρέπει να έχει μόνιμη έδρα ελικοπτέρων, διότι συνεχώς αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους για την άμεση οριοθέτηση και κατάσβεση μιας φωτιάς, όταν αυτά κληθούν γρήγορα να συμμετέχουν στην πυρόσβεση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χορδάκι Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 67 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2024

