Λόγω σαλμονέλας ανακαλεί μπιφτέκια από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2024, προέβη σε δειγματοληψία νωπού παρασκευάσματος κρέατος (χοιρινό-βοδινό) με τα στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΝΩΠΟ» βάρους 0,600 κιλών, με ημερομηνία παρασκευής: 27/07/2024 LOT 27.07.2024 60230007 και ημερομηνία ανάλωσης έως: 08/08/2024.

Παρασκευαστής/Συσκευαστής είναι η εταιρεία «ΚΑΣΙΔΗΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του ΕΦΕΤ Δοκιμών και ΕρευνώνΤροφίμων Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

