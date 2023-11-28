Συνελήφθη, απογευματινές ώρες χθες (27-11) στην Πλατεία Μοναστηρακίου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΡΑΣΗ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 16χρονος αλλοδαπός για πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις και κλοπή κατά συναυτουργία ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν παρέα ανήλικων κοριτσιών στην Πλατεία Μοναστηρακίου και αφού τις εξύβρισαν, προέβησαν σε προσβλητικές για τη γενετήσια ευπρέπεια χειρονομίες.

Διερχόμενος νεαρός άνδρας που αντιλήφθηκε το περιστατικό, παρενέβη και στην προσπάθειά του να παύσει τις ενέργειες των δραστών, δέχθηκε χτυπήματα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του συμβάντος οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν το κινητό του.

Αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία σε κοντινό σημείο, προσέγγισαν τους ανωτέρω και παρά την προσπάθεια του 16χρονου να διαφύγει, τον έπιασαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.