Μοναστηράκι: Διαδήλωση κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό και κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Η συγκέντρωση ανακοινώθηκε στον απόηχο του μπλόκου από διαδηλωτές σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στη Σύρο, η οποία τελικά κατέληξαν στην Κύπρο. Οι διαδηλωτές φώναζαν μεταξύ άλλων ότι «Ισραηλινοί τουρίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην κατηγορία κινδύνου 2 κατατάσσει το Ισραήλ την Ελλάδα, μετά το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο στη Σύρο.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ άλλαξε τις τρέχουσες οδηγίες του για ταξίδια στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι υπάρχει «πιθανή απειλή» αντισημιτικών επιθέσεων σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.