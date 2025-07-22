Λογαριασμός
Μπλόκο διαδηλωτών σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στη Σύρο - Το Ισραήλ ζήτησε παρέμβαση του ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ και επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ΥΠΕΞ προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι του νησιού

Σύρος

Μπλόκο διαδηλωτών σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες στη Σύρο σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ και επικοινωνία ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Γκίντεον Σάαρ, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι του νησιού, καθώς οι Ισραηλινοί δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο λόγω φιλο-παλαιστινιακής συγκέντρωσης στο λιμάνι.

«Οι ισραηλινοί ζήτησαν παρέμβαση από το ΥΠΕΞ προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα και να μπορέσουν οι τουρίστες να επισκεφθούν τον προορισμό τους στο νησί της Σύρου», σημείωσε ο Ιωαννίδης.

Στο μεταξύ, ο ανταποκριτής του ισραηλινού καναλιού i24NEWS, Amichai Stein, ανέφερε και αυτός από την πλευρά του μέσω ανάρτησης στο X ότι ο Σάαρ μίλησε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και ζήτησε την παρέμβασή του για την επίλυση του ζητήματος. «Εκατοντάδες Ισραηλινοί που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο της Mano Maritime εγκλωβίστηκαν στο λιμάνι της Σύρου, στην Ελλάδα, αφού φιλο-παλαιστίνιοι διαδηλωτές τους εμπόδισαν να αποβιβαστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Stein.

