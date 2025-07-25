Εριέττα Κούρκουλου σε οικογένεια από το Ισραήλ: «Να γυρίσετε στη χώρα σας»

Μια αντιπαράθεση που τη στιγμάτισε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς διηγείται η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση σε ανάρτησή της στο Instagram.



Όπως τονίζει, ένα περιστατικό με ένα νεροπίστολο και κάποιες γάτες στάθηκε η αφορμή για μια έκρηξη θυμού που την οδήγησε σε μια δήλωση που, όπως παραδέχεται, τη στενοχώρησε εκ των υστέρων.



Το περιστατικό, που συνέβη πριν από περίπου ένα μήνα, έλαβε χώρα σε ένα εστιατόριο στο λιμάνι, όπου η Ερριέττα καθόταν με τον σύζυγό της τους κουμπάρους και τα παιδιά τους.



Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας κύριος από διπλανό τραπέζι, προσπαθώντας να βρέξει γάτες με ένα νεροπίστολο, έβρεξε κατά λάθος την ίδια. Η διευκρίνισή του όμως ότι δεν στόχευε την ίδια αλλά τις γάτες, παρά λίγο να φέρει την κατάσταση εκτός ελέγχου.

«Η οικογένεια ήταν από το Ισραήλ (πολύ εύπορη έμαθα αργότερα - όχι ότι έχει σημασία) και για κάποιον λόγο αυτό με θύμωσε ακόμα περισσότερο. «Να γυρίσετε στην χώρα σας του φώναξα» «δεν σας θέλουμε εδώ». Η ένταση αυξήθηκε και κατέληξαν να σηκώνονται οι άντρες και από τα δυο τραπέζια. Ευτυχώς έληξε εκεί και εγώ ζήτησα να φύγουμε από δίπλα τους» αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ξέρω ότι δεν είναι όλοι ίδιοι και ότι πολλοί Ισραηλινοί και Εβραίοι ευρύτερα αναγνωρίζουν και καταδικάζουν την Γενοκτονία της Γάζας και πολύ λυπάμαι που η υφιστάμενη κατάσταση γεννάει μίσος από όλες τις πλευρές!» διευκρινίζει πάντως.

