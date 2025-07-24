Στην κατηγορία κινδύνου 2 κατατάσσει το Ισραήλ την Ελλάδα, μετά το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο στη Σύρο.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ άλλαξε τις τρέχουσες οδηγίες του για ταξίδια στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι υπάρχει «πιθανή απειλή» αντισημιτικών επιθέσεων σε όλη τη χώρα.

Το Ισραήλ προτείνει στους πολίτες τους, κατά τα ταξίδια τους στην Ελλάδα, να λαμβάνουν προληπτικά «αυξημένα μέτρα ασφαλείας».

Την Τρίτη, 22 Ιουλίου, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές απαγόρευσαν σε Ισραηλινούς επιβάτες κρουαζιερόπλοιου να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Σύρου.

Περίπου 1.700 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους ήταν Ισραηλινής καταγωγής, παρέμειναν για ώρες στο κρουαζιερόπλοιο, παρακολουθώντας τη διαδήλωση. Μάλιστα, κάποιοι από τους Ισραηλινούς αντέδρασαν υψώνοντας ισραηλινές σημαίες και φωνάζοντας πατριωτικά συνθήματα.

Τελικά το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε στην Κύπρο, μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ και επικοινωνία ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Γκίντεον Σάαρ, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση.

