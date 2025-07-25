Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία: «Όχι» σε ισραηλινή κυριαρχία στη Γάζα - Να τελειώσει τώρα ο πόλεμος

Σε βαρυσήμαντη παρέμβαση για τη Γάζα προχώρησαν την Παρασκευή οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας, της λεγόμενης ομάδας Ε3, με κοινό ανακοινωθέν τους.

Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ ζητούν τον τερματισμό του πολέμου μέσω άμεσης κατάπαυσης του πυρός.

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η ανθρωπιστική καταστροφή της οποίας είμαστε μάρτυρες στη Γάζα πρέπει να τελειώσει τώρα» τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν.

«Είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε όλες τις προσπάθειες να επιβληθεί ισραηλινή κυριαρχία στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές» αναφέρεται δε, τόσο για τον θύλακα, όσο και για περιοχές της Δυτικής Όχθης.



Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν πάντως ότι δεσμεύονται να υποστηρίξουν τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η δυσανάλογη στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στη Γάζα είναι αδικαιολόγητη. Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι ένα βήμα στον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη τόνισε ο Κιρ Στάρμερ. Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους πρέπει να είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για μια λύση δύο κρατών, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, αυτός είναι ο τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι αναγνώριση κρατικής παλαιστινιακής οντότητας είναι ένα εργαλείο μέγιστης χρήσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

«Νομίζω ότι (οι Ισραηλινοί) θα τους κυνηγήσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά για τη Χαμάς.

Από πλευράς του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους του, εξετάζει πλέον εναλλακτικές επιλογές για την επιστροφή των ομήρων, τον τερματισμό της «τρομοκρατικής κυριαρχίας» της Χαμάς στη Γάζα και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης για το Ισραήλ και την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

