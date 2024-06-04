Ένα επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, τη διαφύλαξη της ομαλής οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Αθήνα, αλλά και την πιο άμεση επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Οι δύο φορείς ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους και συμπράττουν λαμβάνοντας υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος ασφάλειας στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, την επιβαρυμένη κυκλοφοριακή κατάσταση, την έντονη τουριστική, πολιτιστική, οικονομική και αθλητική δραστηριότητα, αλλά και τη σύνθετη φύση των προβλημάτων ασφάλειας,

Αποφάσισαν μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Καθημερινότητας για την ασφάλεια σε επίπεδο Δήμου με ειδικό σχέδιο άμεσης παρέμβασης, προκειμένου μέσα από συντονισμένες δράσεις να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε καθημερινό επίπεδο και στρατηγική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μια από τις καινοτομίες που προβλέπονται στο νέο Μνημόνιο, για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της Αθήνας, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας κάθε πολίτης που αισθάνεται κίνδυνο μπορεί να το δηλώσει και αμέσως θα υπάρξει επέμβαση είτε της Δημοτικής, είτε της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε λίγες μέρες προκηρύσσεται η πρόσληψη επιπλέον 300 Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης και ανταπόκρισης σε σημεία όπου απαιτείται, ενώ όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμος προχωρά στην πρόσληψη επιπλέον 180 νέων δημοτικών αστυνομικών.

Η τετραετής συνεργασία των δύο υπηρεσιών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις όπως:

Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη και προστασίας για την πόλη των Αθηνών μέσα από τη διενέργεια κοινών περιπολιών σε καθημερινή βάση με έμφαση σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και αυξημένη παραβατικότητα.

Συντονισμό δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας με τη συνδρομή, όταν κρίνεται αναγκαίο άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών

Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την αντιμετώπιση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. και τη διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης, την ασφάλεια και την προστασία μεγάλων εκδηλώσεων και τη διαχείριση κατειλημμένων χώρων.

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δύο φορέων.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε:

«Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Είναι η μεγαλύτερη δυνατή προσφορά, η πιο σημαντική πολιτική δράση ενός κράτους, μιας κυβέρνησης, ενός Υπουργείου απέναντι στους πολίτες. Θέλουμε ο κάθε πολίτης της Αθήνας, ιδιαίτερα σε σημεία που είναι τα πιο ευάλωτα λόγω ακριβώς της μεγάλης επισκεψιμότητας, να αισθάνεται ασφαλής. Πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα μπορούμε, με μια πολύ στενή συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, με αφορμή και το μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου, να δώσουμε στους πολίτες αυτής της πόλης τη δυνατότητα να ζήσουν ασφαλέστερα, να ζήσουν καλύτερα, τα παιδιά τους να είναι πιο ευτυχισμένα, να μπορούν να αξιοποιούν τους χώρους που είναι για κοινή δράση, να μπορούν να αξιοποιήσουν χώρους αθλητικούς και ό,τι άλλο παρέχει ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε πραγματικά η Αθήνα να γίνει μια πόλη με ευτυχισμένους ανθρώπους, ασφαλείς και δημιουργικούς.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Υπουργό, για την πολύ γόνιμη συζήτηση που είχαμε και βεβαίως ευχαριστώ όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στο Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αποτυπώνει την αναγκαιότητα συνεργασίας, κυρίως της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, για να μπορέσουμε να σπάσουμε το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας στην Αθήνα.

Ξέρουμε ότι είναι σύνθετη η φύση των προβλημάτων ασφάλειας στην πόλη μας, κάτι που καθιστά αναγκαία τη σύμπραξη δυνάμεων, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα φαινόμενα παραβατικότητας. Σε αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, που έχουμε στα χέρια μας ένα επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεργασίας, που θα υπογραφεί μεταξύ της Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο, προβλέπει πολλά και σημαντικά πράγματα, μεταξύ των οποίων κοινές περιπολίες, συντονισμένες δράσεις εντός του Δήμου της Αθήνας και μια σειρά από άλλες από κοινού δραστηριότητες, που στόχο έχουν να απλώσουν τη δύναμη και σε δύσκολες γειτονιές, και σε δύσκολα μέρη και στη συνεργασία της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, να μπορέσουμε να εμφυσήσουμε καλύτερα το αίσθημα της ασφάλειας σε κάθε γειτονιά της Αθήνας».

Πηγή: skai.gr

