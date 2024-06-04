Στη φυλακή παραμένει με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης ένας 66χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε με σπαθί έναν 49χρονο, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο σε παρατήρηση που του έκανε το θύμα για αμφιβόλου ποιότητας κρέατα που πετούσε σε πάρκο με αδέσποτα σκυλιά.

Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, καταδικάζοντάς τον σε κάθειρξη 10,5 ετών (από 11 έτη πρωτόδικα).

Το επίδικο συμβάν έγινε τον Μάιο του 2022 στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με το 49χρονο θύμα να παραμένει μετά την επίθεση για νοσηλεία σε μονάδα εντατική θεραπείας και λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του, όπως κατέθεσε. «Μου κάρφωσε το σπαθί, τύπου κατάνα, κάτω από τον αφαλό. Μετά έφυγε, προσπάθησα να τον ακολουθήσω αλλά έχασα την αναπνοή μου. Το μόνο που του είπα είναι να μην πετάει σάπια κρέατα στα σκυλιά», είπε μεταξύ άλλων ο παθών.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε πως ο 49χρονος επιχείρησε να τον χτυπήσει, κρατώντας ένα βαρύ σακίδιο. «Βρισκόμουν σε άμυνα. Έγινε μονομαχία και κατά την πάλη έπεσε πάνω στο μαχαίρι», απολογήθηκε ο 66χρονος, χωρίς όμως να πείσει δικαστές και ενόρκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.