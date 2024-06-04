Την αυξημένη παρουσία της Αστυνομίας στις παραλίες της Αττικής προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα μικροεγκληματικότητας, προανήγγειλε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA».

«Στις παραλίες θα υπάρχουν, σε λίγες ημέρες, Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), αλλά και ένστολοι αστυνομικοί με δίκυκλα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε κάνει κάτι να εντοπιστεί», είπε ο υπουργός σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί ενόψει του καλοκαιριού, σε περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση παραθεριστών στην Αττική. Αναλυτικότερα, είπε πως «στην παραλιακή θα το δούμε αυτό, στο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην πλαζ Βουλιαγμένης, στις μικρότερες πλαζ της Γλυφάδας και προς την Ανάβυσσο. Εκεί θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα είναι πολύ κοντά στις παραλίες. Και ταυτόχρονα θα υπάρχουν δίκυκλα που θα περιπολούν, έτσι ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Πρώτη φορά αυτό θα γίνει οργανωμένα», κατέληξε σχετικά.

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας, σημειώνοντας πως «χρειάζεται συστηματική δουλειά για να την αντιμετωπίσουμε».

Αναφερόμενος σχετικά, τόνισε πως «η θεραπεία αυτού είναι οι εξαρθρώσεις των μικρών εγκληματικών ομάδων που πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά, κάνουν διαρρήξεις σε σπίτια, σε γραφεία, σε καταστήματα. Χρειάζεται μια συστηματική δουλειά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Είναι μια δύσκολη δουλειά γιατί η μικροεγκληματικότητα υπάρχει πάντα». Συμπλήρωσε δε, πως γίνεται χαρτογράφηση των περιστατικών ανά περιοχή, γειτονιά, ώρες και στη συνέχεια οργανώνεται ο σχεδιασμός και οι αντίστοιχες δράσεις.

Εστίασε, επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, επισημαίνοντας πως εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. «Το κέντρο έχει σοβαρά προβλήματα, κλοπές, διαρρήξεις και ναρκωτικά. Η μικροδιακίνηση και αυτά τα άτομα που είναι ουσιαστικά ασθενείς, θέλει μια διαχείριση θεραπευτική και κοινωνική. Θέλει να στεγαστούν αυτά τα άτομα, να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, διότι αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Οι άνθρωποι που ζουν στο κέντρο, πολλές φορές βλέπουν στην πόρτα τους μπροστά, ένα παιδί που δεν είναι υγιές, είναι ψυχικά, σωματικά άρρωστο και η συμπεριφορά του δεν είναι λογική», είπε. Συμπλήρωσε σχετικά πως «το πρόβλημα είναι με τους χρήστες. Υπάρχουν περίπου 1.000, οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνουν στη δυτική Αττική για να πάρουν μια μικρή δόση. Όλο αυτό θέλει κοινωνική διαχείριση».

Σχετικά με την εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική και τις περιοχές που θεωρούνται «άβατα» ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει στη χώρα κανένας πολίτης, καμία πόλη και καμία γειτονιά που είναι εκτός νόμου. Ο νόμος επιβάλλεται παντού. Το καθεστώς της ασυδοσίας και της ανομίας τελείωσε», είπε. Ειδικότερα, μιλώντας για τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές, σημείωσε πως «η Αστυνομία έχει αυξηθεί στη Δυτική Αττική 6 φορές. Είναι καλά αυτήν τη στιγμή. Νομίζω είναι πολύ επαρκείς οι δυνάμεις, αλλά είναι δύσκολη περιοχή, έχει μεγάλη εγκληματικότητα, παρουσιάζει προβλήματα με εγκληματικές ομάδες. Έχουμε σημαντική μείωση της εγκληματικότητας, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις. Στη Νοτιοανατολική Αττική τετραπλασιάζονται οι δυνάμεις τώρα, {επειδή έρχεται και το καλοκαίρι}. Η Δυτική Αττική νομίζω πολύ σύντομα θα πάει καλά. Άβατα δεν έχει, τα άβατα καταργήθηκαν. Θέλω να σας πω με κατηγορηματικό τρόπο ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν άβατα, πλανάται. Αυτό αποδείχθηκε με καθημερινές επιχειρήσεις που γίνονται μέσα στους συνοικισμούς έτσι ώστε να πάψει να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να αυθαιρετεί σε βάρος του συμπολίτη του».

«Στην περιφέρεια δεν υπάρχουν προβλήματα. Το πρόβλημά μας είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Εδώ δίνεται το μεγάλο βάρος, εδώ φέρνουμε περισσότερες δυνάμεις. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος, εδώ και λίγους μήνες, άρχισε να αποδίδει. Έχει γίνει ένα σημαντικό έργο και αυτή είναι η υπόσχεση και η δέσμευση η δική μου ως πολιτικού προϊσταμένου της Αστυνομίας, μέρα με τη μέρα οι πολίτες θα αισθάνονται ότι υπάρχει κράτος, ότι υπάρχει η παρουσία ασφάλειας», κατέληξε σχετικά.

Σε ό,τι αφορά στο οργανωμένο έγκλημα, τόνισε πως «αυτό που έχει σημασία είναι να καταπολεμήσουμε τη μικροεγκληματικότητα, η οποία ταλαιπωρεί τους ανθρώπους και από την άλλη πλευρά το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο διεξάγεται από μεγάλες, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Και στα δύο είμαστε από πάνω», είπε και αναφέρθηκε ειδικότερα στη νέα Διεύθυνση για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που θα οργανωθεί στο πρότυπο του FBI. «Ιδρύσαμε τη νέα υπηρεσία δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή το ελληνικό FBI, προκειμένου να διαχειριστεί όλες τις μεγάλες υποθέσεις που σχετίζονται με εγκληματικές ομάδες, με λαθρεμπόρια, με δολοφονίες, με εκβιασμούς. Θα είναι μια επίλεκτη ομάδα ερευνητών αστυνομικών οι οποίοι μαζί με εισαγγελέα διερευνούν και εξαρθρώνουν εγκληματικές ομάδες», είπε.

Για το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως αυτούς τους πρώτους 5 μήνες του έτους έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες κατά 67,5%, ενώ έγιναν 4.409 συλλήψεις και αναφέρθηκαν σχεδόν 7.500 περιστατικά. «Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα πραγματικά φρικαλέο κοινωνικό ζήτημα. Πλέον ανοίγουν στόματα και μιλάνε οι γυναίκες. Ανοίγουν οι πόρτες. Υπάρχει, δυστυχώς, από πολύ παλιά. Είναι κρίμα που έχουν υποφέρει και πολλές φορές έχουν χάσει τη ζωή τους γυναίκες από αυτήν την υπόθεση. Είναι μια ευκαιρία και καλώ όλες τις γυναίκες να τηλεφωνούν στο 100, να πάρουν το panic button και να το χρησιμοποιούν και σε λίγα λεπτά η Αστυνομία θα είναι κοντά τους. Πρώτο θέμα για την Αστυνομία είναι η ασφάλεια και έχουμε εξασφαλίσει σε όλη τη χώρα καταφύγια, που δεν τα ξέρει κανείς, φυλάσσονται, είναι καλά. Είναι δομές της Αστυνομίας, δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον. Τις εξοπλίζουμε, τις κάνουμε ανθρώπινες», σημείωσε.

Αναφερόμενος δε στην παραβατικότητα των ανηλίκων, ο Μ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως παρατηρείται έξαρση στο φαινόμενο, που είναι πρωτίστως κοινωνικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις κοινωνίες και έκανε λόγο για τις δράσεις της ΕΛΑΣ σε σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι και έχουν σημειωθεί επεισόδια.

«Έχουμε 4.400 συλλήψεις ανήλικων δραστών αυτό το πρώτο 5μηνο του 2024. Η ποινική μεταχείριση ενός παιδιού 13 ετών είναι πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό που γίνεται, πέραν της σύλληψης του ανηλίκου, είναι να συλλαμβάνονται οι γονείς. Εκεί πρέπει η Δικαιοσύνη να είναι πολύ αυστηρή. Δεν δικαιολογείται ένα παιδί 13 ετών να μην έχει την αναγκαία φροντίδα και επιμέλεια, έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριφέρεται κανονικά και νόμιμα. Τι θα γίνει αν αυτό το παιδί εξελιχθεί έτσι στα 18 του;».

