Στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για την επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος «Σπίτι Μου», αναφέρθηκε σήμερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως τόνισε η κ. Ζαχαράκη, «ο πρωθυπουργός εξαντλεί τα περιθώρια για να βρούμε τα 2 δισ. ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης» και ανέφερε ότι θα υπάρξει και ηλικιακή διεύρυνση, «επειδή ένα από τα μεγάλα παράπονα που δεχόμασταν στο υφιστάμενο πρόγραμμα ήταν γιατί δεν εντάσσονται οι άνω των 40 ετών. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν δεν θα αφορά μόνο τους νέους έως 39 ετών αλλά θα διευρυνθεί έως τα 50 έτη. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, ωστόσο ο πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι εξετάζεται διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου» προσέθεσε. Υπενθύμισε ότι «σήμερα το εισοδηματικό όριο είναι στις 24.000 ευρώ για το ζευγάρι και αυτό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο ενώ όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ και 3.000 ανά τέκνο»

Η υπουργός επισήμανε ότι μέσω του υφιστάμενου προγράμματος «Σπίτι μου» συνολικού προϋπολογισμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο τέλος του χρόνου 9.155 νέα ζευγάρια θα έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι.

Έκανε γνωστό ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 6.305 εκταμιευμένα δάνεια και τόνισε ότι «μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν συμβασιοποιηθεί 9.155 δάνεια και ισάριθμα ζευγάρια θα έχουν βρει το σπίτι τους». «Θα πρέπει να τονίσω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των δανειοληπτών είναι τα 34 έτη και περίπου, μέσο εισόδημα 16.000 ευρώ. Όλοι όσοι γνωρίζουν την τραπεζική αγορά αντιλαμβάνονται ότι δανειολήπτες με τέτοιο προφίλ θα ήταν πολύ δύσκολο να λάβουν δάνειο» προσέθεσε.

Επίσης, σημείωσε ότι υπάρχει ειδική πρόνοια μηδενικού επιτοκίου και πλήρους κάλυψης από το κράτος για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπογράμμισε ότι εξετάζεται αναπροσαρμογή του ύψους της επιδότησης, που αυτή τη στιγμή είναι 40% για ποσό μέχρι 10.000 ευρώ. Έκανε γνωστό ότι μέχρι σήμερα έχουν κάνει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 1.413 ιδιοκτήτες και συμπλήρωσε: «Πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα, θέλουμε να το βελτιώσουμε ώστε να αυξήσουμε το οικιστικό απόθεμα. Είναι κι αυτό ένα ζητούμενο στη μάχη για το στεγαστικό»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.