Σε σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη ΔΟΥ Χαλκίδας στις αντίστοιχες κεντρικοποιημένες φορολογικές υπηρεσίες της Αττικής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η αποκάλυψη του κυκλώματος των εφοριακών στη ΔΟΥ Χαλκίδας που φέρεται να εμπλέκεται σε εκβιασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, μεταφέρονται από:

1. 12/6/2024, οι αρμοδιότητες των τμημάτων φορολογικών ελέγχων, στο 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛΚΕ) Αττικής

2. 16/9/2024 οι αρμοδιότητες βεβαίωσης εσόδων και είσπραξης, στο Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Αττικής. Ειδικότερα, συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Εσόδων, Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, απευθείας υπαγόμενο στον Προϊστάμενο του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής, με έδρα στη Χαλκίδα.

3. 21/10/2024, οι αρμοδιότητες φορολογίας κεφαλαίου, στο Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής.

Οι υπάλληλοι των Τμημάτων, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, θα εξακολουθούν να εργάζονται στο χώρο της ΔΟΥ Χαλκίδας, εντασσόμενοι οργανωτικά στο δυναμικό των αντίστοιχων ειδικών κέντρων της Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των ως άνω αρμοδιοτήτων, στη ΔΟΥ Χαλκίδας θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα Τμήματα:

• Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους, πλην των αρμοδιοτήτων φορολογίας κεφαλαίου, και

• Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (αρμόδιο για το Φορολογικό Μητρώο)

Επιπλέον εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτήν τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) Ιστιαίας-Αιδηψού (Ιστιαία) και Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας (Λίμνη).

Σχετικά με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης φορολογουμένων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η ΔΟΥ Χαλκίδας θα συνεχίσει να λειτουργεί με νέα μορφή, διαθέτοντας τμήματα Φορολογικού Μητρώου και εξυπηρέτησης φορολογιών, πλην της φορολογίας κεφαλαίου.

2. Για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων και τον προγραμματισμό ραντεβού μέσα από τις εφαρμογές «Τα Αιτήματά μου» και «Τα Ραντεβού μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), οι πολίτες θα επιλέγουν την αρμόδια, κατά περίπτωση, κεντρικοποιημένη υπηρεσία (3ο ΕΛΚΕ, ΚΕΒΕΙΣ, ΚΕΦΟΚ Αττικής).

3. Για υποθέσεις ελέγχου δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Για όσες υποθέσεις εσόδων, εισπράξεων και κεφαλαίου απαιτείται, θα δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης τοπικά από την ΔΟΥ Χαλκίδας, σχετικά με την πορεία υποβληθέντων αιτημάτων στο ΚΕΒΕΙΣ και ΚΕΦΟΚ Αττικής, ενώ θα υπάρξει ειδική μέριμνα για την εξυπηρέτηση πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, στο πρότυπο των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους σταδιακά στην Αττική.

