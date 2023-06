ΜΚΟ KidsRights: Η Ελλάδα 6η καλύτερη χώρα για τα παιδιά ανάμεσα σε 193 χώρες

Το ένα τέταρτο των παιδιών του πλανήτη θα ζήσουν στη φτώχεια φέτος, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία αύξησε τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, προειδοποίησε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση KidsRights, με έδρα την Ολλανδία.

Η κατάταξη της KidsRights, που βασίζεται στα στοιχεία που καταγράφουν υπηρεσίες του ΟΗΕ, δείχνει επίσης ότι τα παιδιά απειλούνται από την κλιματική αλλαγή και τις υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας covid-19.

Ο κατάλογος της KidsRights είναι η μοναδική ετήσια κατάταξη που μετρά κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών στις χώρες.

Πρώτη χώρα στον κατάλογο, με τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά, είναι η Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Φινλανδία, η Ισλανδία και το Λουξεμβούργο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση, μετά τη Γερμανία στον κατάλογο αυτό, που περιλαμβάνει 193 χώρες.

Στον αντίποδα το Τσαντ, το Νότιο Σουδάν και το Αφγανιστάν, που θεωρούνται οι χειρότερες χώρες για τα παιδιά.

