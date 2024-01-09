Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Κρήτης, μετά και την εξαφάνιση μιας νεαρής γυναίκας στα Χανιά.

Πρόκειται για την 22χρονη Ζερελλάρι Παλόμα, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν βραδινές ώρες της 12ης Δεκεμβρίου.

Η 22χρονη για την οποία εκδόθηκε missing alert από το "Χαμόγελο του Παιδιού", έχει ύψος 1.65 μ., έχει κανονικό βάρος, πυρόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πολύχρωμο πουκάμισο και ροζ μπλούζα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 08/01/24 για την εξαφάνιση της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

