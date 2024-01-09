To Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σκούφους, κασκόλ, γάντια & κάλτσες για τους αστέγους της “Σχεδίας”

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου σχεδία συγκεντρώνουμε, σκούφους, κασκόλ, γάντια και κάλτσες, για τους άστεγους και κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα εξής σημεία:

Στο Σχεδία Home (Κολοκοτρώνη 56, Αθήνα),

Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου,

Στο Δημαρχείο Γλυφάδας,

Στο Δημαρχείο Καλλιθέας,

Στο Γραφείο Εθελοντισμού ΚΟΔΕΠ (Πλατεία Κοραή 1, Πειραιάς),

Και στο Δημαρχείο Περιστερίου.

Μάθετε περισσότερα για τη δράση στο oloimaziboroume.gr



Πηγή: skai.gr

