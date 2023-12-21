Της Πηνελόπης Γκάλιου

«Ότι δε λύεται, κόπτεται» φέρεται να αναφώνησε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έκοψε τον γόρδιο δεσμό. Για την ελληνική πολιτεία η ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων ήταν ένας «γόρδιος δεσμός» για πάρα πολλά χρόνια, δυσεπίλυτος, καθώς όσες φορές επιχειρήθηκε κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος να αλλάξει το σχετικό και επίμαχο άρθρο 16, ήταν αδύνατο να εξευρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία που χρειαζόταν προς αυτόν τον σκοπό, παραπέμποντας κάθε φορά τους υποστηρικτές της στην επόμενη αναθεώρηση.

Ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή – και με εκπεφρασμένη την βούληση της κυβέρνησης στην επόμενη αναθεώρηση να επιχειρήσει την αναθεώρηση του σχετικού άρθρου 16 του Συντάγματος- ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να λειτουργήσει ως το «σπαθί» που έκοψε τον συγκεκριμένο «γόρδιο δεσμό». Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη, πρόκειται για μία απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, η οποία συνδέει την λειτουργία των Πανεπιστημίων που είναι διασυνδεδεμένα με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα εντάσσει στα πλαίσια της ελευθερίας της οικονομικής δραστηριότητας εντός της Ε.Ε. Απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξε το δρόμο για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων και στη χώρα μας καθώς σύμφωνα η Συνθήκη της Ε.Ε υπερισχύει του Συντάγματος της εκάστοτε χώρας.

Υπό αυτά τα δεδομένα και παρουσιάζοντας την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα μας, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη μεταρρύθμιση, η οποία θα καταστήσει την Ελλάδα κέντρο προσέλκυσης φοιτητών. «Προτεραιότητά μας και θέλω να το τονίσω και πάλι είναι το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια έρχονται να διορθώσουν μία ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία. Κι αυτό γιατί παραμένουμε μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που συνεχίζουμε να υψώνουμε τέτοια τείχη στην εκπαίδευση».

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους η πρωτοβουλίας της εντός του Ιανουαρίου, επιδιώκοντας και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση που μπορεί να επιτευχθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα να αποδείξουν πως είναι προοδευτικά. «Ένα πρώτο αλλά πολύ θεμελιώδες βήμα στο δρόμο και για την αναθεώρηση του άρθρου 16 με έναν τρόπο που θα ανταποκρίνεται πια στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Θα έχει συνεπώς μεγάλο ενδιαφέρον και ο διάλογος που θα ακολουθήσει για να φανεί ποιος είναι στην πράξη και όχι στα λόγια ποιος είναι ο ειλικρινά προοδευτικός, ο ειλικρινά εκσυγχρονιστής» τόνισε.

Προς το παρόν, όμως, η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης συναντά την άρνηση της αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβητεί τις κυβερνητικές προθέσεις για την παράλληλα αναβάθμιση και του δημόσιου Πανεπιστημίου αλλά και για το σεβασμό του Συντάγματος. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί προς ώρας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δια του προέδρου τους Νίκου Ανδρουλάκη εμφανίστηκε ανοιχτό θέτοντας όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη έκανε λόγο για επικίνδυνα παιχνίδια του πρωθυπουργού με το Σύνταγμα, προσθέτοντας πως είναι υποκριτικές οι αναφορές του πρωθυπουργού πως το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η πρώτη του προτεραιότητα «ενώ επί σχεδόν πέντε χρόνια κάνει τα πάντα για την απαξίωσή του». «Ούτε δημόσιο ούτε ελεύθερο θέλει το ελληνικό πανεπιστήμιο ο κ. Μητσοτάκης. Καμία έγνοια δεν έχει για τη δημόσια παιδεία, όπως δεν έχει και για τη δημόσια υγεία. Να κερδοσκοπήσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλει. Όλα είναι επιχείρηση για τον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η κ. Αυγέρη.

Το πλαίσιο των προϋποθέσεων που θέτει το ΠΑΣΟΚ για να στηρίξει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια, περιέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Διευκρίνισε ωστόσο, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία φέρει τελικά ένα νομοσχέδιο το οποίο υπονομεύει το δημόσιο «και κάνει τα πτυχία εμπόριο μέσω μιας ιδιωτικής και κερδοσκοπικής αγοράς χωρίς κριτήρια, τότε θα είμαστε αρνητικοί» τόνισε ενώ έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ την «ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, που αφορά σε εκατομμύρια Έλληνες και όχι μόνο τους λίγους», όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τάσσονται κατά της νέα νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης. Ειδικότερα, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «πρόκληση» και «επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας» το σχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και όπως επισημαίνει ο Περισσός σε ανακοίνωσή του οι κυβερνητικές ανακοινώσεις «χτυπούν την αξία του πτυχίου, ενισχύουν την εμπορευματοποίηση της παιδείας, ενώ η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση κρίνεται ακόμα περισσότερο από το "πορτοφόλι" κάθε οικογένειας».

Κατά του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν επίσης, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι «Το άρθρο 16 του Συντάγματος απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων « και η κυβέρνηση δεν μπορεί να το υπερβεί.

Πηγή: skai.gr

