Σήμερα Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Ακυλίνα
- Ακυλίνη
- Ακυλήνη
- Επίχαρις
- Επιχάρια
- Ζήνων
- Καλλίστρατος
- Καλλιστράτης
- Καλλιστράτη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.