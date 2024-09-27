Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο

Σήμερα Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ακυλίνα
  • Ακυλίνη
  • Ακυλήνη
  • Επίχαρις
  • Επιχάρια
  • Ζήνων
  • Καλλίστρατος
  • Καλλιστράτης
  • Καλλιστράτη
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark