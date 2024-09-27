Σήμερα Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής, Αγίας Επιχάριτος μάρτυρος, Αγίου Ζήνωνος επισκόπου Λαοδικίας, Μεγαλομάρτυρος Καλλιστράτου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ακυλίνα

Ακυλίνη

Ακυλήνη

Επίχαρις

Επιχάρια

Ζήνων

Καλλίστρατος

Καλλιστράτης

Καλλιστράτη

