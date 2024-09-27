Αποκαλυπτική έρευνα του ΣΚΑΪ: Παράνομα φυτοφάρμακα στην Ελλάδα

Μεγάλη έρευνα πραγματοποίησε ο ΣΚΑΪ για τα παράνομα φυτοφάρμακα, που περνάνε και διακινούνται στη χώρα μας ανεξέλεγκτα απειλώντας άμεσα την υγεία μας.

Τα παράνομα φυτοφάρμακα, γεμάτα καρκινογόνες ουσίες, έρχονται κυρίως από Τουρκία και Βουλγαρία και φτάνουν στα χέρια παραγωγών, οι οποίοι - παρά τους κινδύνους - τα χρησιμοποιούν, καθώς είναι πολύ φθηνότερα.

Φέτος συγκριτικά με την περσινή χρονιά οι ελληνικές αρχές έχουν κατασχέσει διπλάσια ποσότητα, 100% πάνω σε κατασχέσεις μέχρι τώρα, εξηγεί ο Γιώργος Βαρελάς, προϊστάμενος Οικονομικής

Κύρια χώρα προέλευσης τους είναι η Τουρκία.

Τα παράνομα φυτοφάρμακα εισάγονται στην Ελλάδα κυρίως μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας, μέσα σε κρύπτες αυτοκινήτων και φορτηγών, ενώ σε μια περίπτωση η οικονομική αστυνομία εντόπισε στη Βόρεια Ελλάδα ένα εργοστάσιο που γινόταν τυποποίηση και συσκευασία παράνομου φυτοφαρμάκου που είχε εισαχθεί χύμα στην Ελλάδα.



«Είχε εντοπιστεί και εργαστήριο τυποποίησης καθώς βρέθηκε ποσότητα φυτοφαρμάκων χύδην, χύμα δηλαδή, όπου εκεί υπήρχαν και κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για την ανάμειξη και πλαστικοποίηση των ουσιών», αναφέρει ο κος Βαρελάς.



Κατά την τελευταία πενταετία κατασχέθηκαν 5 τόνοι λαθραίων φυτοφαρμάκων, 10 τόνοι παράνομων λιπασμάτων και 100.000 ευρώ σε μετρητά και οχήματα με τα οποία γινόταν η διακίνηση παράνομων ουσιών.



Ποιες είναι όμως οι δραστικές ουσίες που περιέχουν τα παράνομα σκευάσματα και πόσο επικίνδυνες είναι για τη Δημόσια υγεία;

«Όταν αδειοδοτούμε ένα προϊόν στην Ε.Ε. έχει περάσει απ όλα τα standard ασφάλειας για τον τελικό καταναλωτή (...) Άρα όταν κάποιος χρησιμοποιεί κάτι άγνωστο δεν έχει αξιολογηθεί για τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει», δηλώνει ο Γιώργος Ποντίκας, πρόεδρος ΕΣΥΦ.

«Υπάρχουν κάποιες ουσίες που ονομάζονται νιτροζαμίνες οι οποίες είναι καρκινογόνες και οι οποίες μπορεί να περιέχονται σε μεγάλη συγκέντρωση και να αποτελέσουν πρόβλημα για τη δημόσια υγεία», υπογραμμίζει η Ελένη Καρασαλή από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο



Αυτό που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι μάλιστα ότι οι ποσότητες παράνομων και επικίνδυνων φυτοφαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται.

Σύμφωνα με την κα Καρασάλη ενδεικτικά, τον τελευταίο χρόνο έφτασε στο εργαστήριο μεγάλη ποσότητα κατασχεμένων γεωργικών φαρμάκων , τα οποία ήταν τριπλάσια από τα περασμένα έτη και σ αυτά βρήκαμε ουσίες που έχουν κοπεί τουλάχιστον μια δεκαετία από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

Οι παραγωγοί -κυρίως σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη- που στρέφονται στα παράνομα φυτοφάρμακα το κάνουν καθώς αυτά είναι πιο φθηνά αλλά και πιο αποτελεσματικά.

Αδιαφορούν όμως για τον κίνδυνο που συνιστούν για τους καταναλωτές.

«Τα νόμιμα φυτοφάρμακα, οι δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν νόμιμα να είναι πιο ανταγωνιστικές τιμές, εδώ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης», παρατηρεί ο Μόσχος Κορασίδης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.).

Η αρμόδια υπηρεσία του Κράτους ωστόσο χρησιμοποιεί τη χιλιοειπωμένη δικαιολογία για έλλειψη προσωπικού για να καλύψει την απουσία ελέγχων.



Εισηγήσεις υπάρχουν και για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με αυστηρότερες -κακουργηματικού χαρακτήρα ποινές- για τους όσους παρανομούν διακινώντας τέτοιου είδους ουσίες.

«Μηχανισμός» διακίνησης

Καθώς τα ευρήματα της έρευνας είναι το λιγότερο τρομακτικά, ερωτήματα εγείρονται αναφορικά αφενός με την ακριβή «μεθοδολογία» διακίνησης των επικίνδυνων ουσιών στη χωρά κι αφετέρου γιατί αυτή σημειώνεται κατά κόρον στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη.

Όπως φαίνεται η πρόσβαση των αγροτών στα παράνομα προϊόντα για τις αγροτικές καλλιέργειες, που φτάνουν μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας, είναι ευκολότερη στις δύο προαναφερθείσες αυτές περιοχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει συγκεκριμένος «θαλάσσιος διάδρομος» από τις βορειοαφρικανικές χώρες προς τους αγρότες της Κρήτης.

Τα παράνομα φυτοφάρμακα φαίνεται πως χρησιμοποιούνται σε πάσης φύσεως καλλιέργειες, σε φρούτα λαχανικά ακόμη και σε καλλιέργειες ελαιολάδου.

Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου πως πριν μερικούς μήνες, μεγάλη παρτίδα λαδιού που εστάλη από την Ελλάδα στην Ισπανία, δεσμεύτηκε από τις, εκεί, αρμόδιες αρχές καθώς ανιχνευτήκαν υπολείμματα από απαγορευμένες ουσίες.

Όσον αφορά τη διακίνησή των απαγορευμένων αυτών ουσιών, όπως προαναφέρθηκε, άτομα βγαίνουν εκτός συνόρων και τα προμηθεύονται από τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τρίτες χώρες, εισάγοντας τα στην Ελλάδα εντός κρυπτών που διαμορφώνουν σε οχήματα.

Οι ουσίες αυτές έχουν κριθεί ως απαγορευμένες στην ΕΕ καθώς οι δραστικές τους συνδεθεί με την εκδήλωση σοβαρότατων ασθενειών όπως ο καρκίνος ή το Πάρκινσον.

