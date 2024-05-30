Με εντυπωσιακή προσέλευση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα στη Θεσσαλονίκη.

Σε ένα κατάμεστο Βελλίδειο με παρουσία νυν και πρώην υπουργών, βουλευτών, των στελεχών της ΝΔ και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλυσε την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τόνισε την ανάγκη υπερψήφισης της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 9ης Ιουνίου «προκειμένου η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να έχουν καθαρό ορίζοντα τα επόμενα τρία χρόνια» όπως ανέφερε.

«Ο εκλογικός κίνδυνος δεν προέρχεται από την αντιπολίτευση. Ο μόνος κίνδυνος είναι ο εφησυχασμός» τόνισε ο Δημήτρης Τσιόδρας κι ανέφερε τη διαπίστωση ότι το κλίμα στους πολίτες είναι πολύ πιο θετικό και η ΝΔ θα πετύχει τους στόχους της. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής επεσήμανε την ανάγκη να σταλούν στο Ευρωκοινοβούλιο πρόσωπα που θα φέρουν αποτελέσματα για τη χώρα και τους πολίτες».

«Πατριωτισμός είναι όταν φέρνεις αποτελέσματα για τη χώρα και όχι όταν χρησιμοποιείς συνθήματα μόνο και μόνο για να κερδίσεις ψήφους», τόνισε κι ανέφερε όλα όσα έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου η χώρα να έχει ενισχύσει την άμυνά της και να την σέβονται πια σε διεθνές επίπεδο σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τον υποψήφιο ευρωβουλευτή προλόγισε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ανέστης Φίσκας και το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Χρήστος Κοσκινάς, οι οποίοι ανέλυσαν γιατί πρέπει να πάει στην Ευρωβουλή ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, οι βουλευτές Α' Θεσσαλονίκης Καλαφάτης Σταύρος, Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Άννα, Κούβελας Δημήτρης, Σιμόπουλος Στράτος, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Παππάς Φάνης, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Δεμερτζοπούλου Μελίνα, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Β Θεσσαλονίκης κ. Βράνος Θωμάς, ο αναπληρωτής Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γάκης Βασίλης, ο πρόεδρος διοικούσας επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Παναγιώτης Λεμπέσης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης Ιωάννης Ζεχερλής, οι πολιτευτές Α’ ΘεσσαλονίκηςΤύρη Φαίη,Νέστορα Αφροδίτη, Παπανικολάου Αλκμήνη, Ιωαννίδης Μανώλης, οι πολιτευτές Β' Θεσσαλονίκης Κ. Βιδάλης, Κ. Ζιούτα, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος πρώην υφυπουργός Υγείας, ο Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, τ. υφυπουργός Παιδείας

