Ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας συνέχιζε και σήμερα να εκτοξεύει λάβα και να εκλύει καπνό, για δεύτερη ημέρα, αλλά οι άνεμοι αναμένεται να απομακρύνουν τα δηλητηριώδη αέρια από την πρωτεύουσα Ρέκιαβικ, όπως δήλωσαν οι αρχές.

A volcano in southwestern Iceland sent glowing hot lava shooting 50 meters into the air, its fifth eruption since December and the most powerful one since its volcanic system became active three years ago https://t.co/n83b4HwJOO pic.twitter.com/Ofzc4UHsb5 May 30, 2024

Η έκρηξη, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο, ήταν η ισχυρότερη στην περιοχή από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στη χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, έχοντας παραμείνει αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Στην πόλη του Γκρίνταβικ, όπου λίγοι μόνο κάτοικοι επέστρεψαν αφότου αρκετά σπίτια καταστράφηκαν από τη λάβα νωρίτερα φέτος, εκδόθηκε και πάλι εντολή εκκένωσης, καθώς βρίσκεται κοντά στις υπαίθριες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης, βασικό τουριστικό αξιοθέατο.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρουσίασε ύφεση αργά χθες και παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση.

Δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς

«Σήμερα αναμένονται δυτικοί άνεμοι και η ρύπανση με αέρια μπορεί στη συνέχεια να εξαπλωθεί στα ανατολικά πάνω από τη νότια Ισλανδία», ανέφερε η υπηρεσία.

Οι αισθητήρες έδειξαν ότι η ποιότητα του αέρα παραμένει «πολύ καλή» εντός και γύρω από την πρωτεύουσα ενώ σταθμός που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο της έκρηξης έδειξε ότι δεν ενδείκνυται για τις ευπαθείς ομάδες.

Ποτάμι λάβας χθες έρρεε στον κεντρικό δρόμο προς το Γκρίνταβικ, ενώ εικόνες σε τοπικά μέσα ενημέρωσης σήμερα έδειξαν ότι είχε εν μέρει καλυφθεί από μαύρη ηφαιστειακή πέτρα. Το αεροδρόμιο Κέφλαβικ λειτουργούσε κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

