Kim Kardashian: Ποζάρει για την κινεζική «Vogue» και εντυπωσιάζει (φωτό)

Η Kim Kardashian δείχνει αγνώριστη σε μια πρωτοποριακή φωτογράφιση της κινεζικής «Vogue». Η 43χρονη μεγιστάνας της SKIMS - η οποία δεν αφήνει τις αντιδράσεις σχετικά με το ντεμπούτο της κόρης της στην υποκριτική να την επηρεάσουν - εμφανίστηκε πρόσφατα σε τρία εξώφυλλα του περιοδικού.

Σε ένα από τα εξώφυλλα, η διάσημη τηλεπερσόνα φοράει ένα κάλυμμα στο κεφάλι με μπλε λουλούδια. Η ίδια δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου από τα σχόλια των θαυμαστών της για το ντεμπούτο της κόρης της, North West, ως ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συναυλίας για την 30ή επέτειο του «Βασιλιά των Λιονταριών» στο Hollywood Bowl.

Παρά το γεγονός ότι χειροκροτήθηκε όρθια από το κοινό, αφού τραγούδησε το «I Just Can't Wait To Be King», το μεγαλύτερο παιδί της Kardashian και του πρώην συζύγου της Kanye West κατηγορήθηκε ότι πήρε τον ρόλο λόγω των διάσημων γονιών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.