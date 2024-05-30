Λογαριασμός
Στο 10,8% η ανεργία τον Απρίλιο - 20.910 λιγότεροι άνεργοι σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.323.212 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 150.157 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023

Στο 10,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,5% τον Απρίλιο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,8% τον Μάρτιο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 521.295 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 20.910 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (3,9%) και αύξηση κατά 6.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (1,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,4% από 15% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 8,5% από 8,7%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ομάδες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 22,6% από 29,5% τον Απρίλιο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,1% από 10,4%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.323.212 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 150.157 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (3,6%) και κατά 52.408 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (1,2%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.938.302 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 152.694 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (4,9%) και κατά 58.907 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (2%).

