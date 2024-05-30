Στο 10,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,5% τον Απρίλιο 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,8% τον Μάρτιο 2024. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 521.295 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 20.910 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (3,9%) και αύξηση κατά 6.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (1,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 13,4% από 15% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 8,5% από 8,7%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ομάδες 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 22,6% από 29,5% τον Απρίλιο 2023 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,1% από 10,4%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.323.212 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 150.157 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (3,6%) και κατά 52.408 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (1,2%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.938.302 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 152.694 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2023 (4,9%) και κατά 58.907 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2024 (2%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

