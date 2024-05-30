Ο Τζέρεμι Ρένερ είναι έτοιμος για μια νέα «αποστολή». Σε συνέντευξή του στο Collider, ο διάσημος πρωταγωνιστής αποκάλυψε γιατί δεν επέστρεψε στο «Mission: Impossible» ως William Brandt μετά την εμφάνισή του στις ταινίες «Ghost Protocol» και «Rogue Nation» του franchise.

«Έπρεπε να αποχωρήσω. Υποτίθεται ότι θα έκανα περισσότερα πράγματα μαζί τους. Τους αγαπώ αυτούς τους τύπους» δήλωσε ο Ρένερ για τον Τομ Κρουζ και τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μακουάρι. «Αγαπώ τόσο πολύ τον Τομ. Περάσαμε πολύ καλά».

Όσο για τον λόγο που δεν συμμετείχε τόσο στο «Fallout» όσο και στο «Dead Reckoning», ο χολιγουντιανός σταρ εξήγησε: «Χρειαζόταν να είσαι αρκετό διάστημα μακριά. Τα πάντα γίνονταν στο Λονδίνο. Έπρεπε να είμαι και μπαμπάς και δεν θα τα κατάφερνα».

Ο Ρένερ, ο οποίος μοιράζεται την 11χρονη Aβα με την πρώην σύζυγό του Σάνι Πατσέκο, δεν αποκλείει μια εμφάνισή του στο μέλλον, αφού το franchise συνεχίζει και το Mission: Impossible 8 θα κάνει πρεμιέρα το 2025.

«Ίσως τώρα που η κόρη μου είναι μεγαλύτερη να μπορούσε να συμβεί αυτό» είπε χαρακτηριστικά. «Πάντα θα έμπαινα σε ένα Mission: Impossible οποιαδήποτε στιγμή. Είναι υπέροχο».

Προς το παρόν, ο Ρένερ υποδύεται τον Mike McLusky στον νέο κύκλο της δραματικής σειράς του Paramount+ «Mayor of Kingstown». Ένας ρόλος που δεν ήταν σίγουρος ότι θα μπορούσε να τον επαναλάβει μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό μηχάνημα τον Ιανουάριο του 2023. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε ένα αξιοσημείωτο ταξίδι αποθεραπείας και επέστρεψε στο πλατό της σειράς ένα χρόνο μετά.

Η 3η σεζόν του «Mayor of Kingstown» θα κυκλοφορήσει τις 2 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

