Αύριο, Παρασκευή 31 Μαΐου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 316.726.861 ευρώ, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα διανεμηθούν:

- Επίδομα Παιδιού: δικαιούχοι 604.293 – 129.634.156 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 238.862 – 29.136.960 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι186.429 – 41.889.576 ευρώ

- Αναπηρικά: δικαιούχοι 187.603 – 86.465.500 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 607 – 186.833 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.550 – 195.271 ευρώ

- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.669 - 5.509.163 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.745 – 7.719.562 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.434 – 3.120.882 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 83 – 65.893 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.068 – 11.617.750 ευρώ

-Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 10 – 5.700 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 2.125 – 199.493 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11 – 11.000 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 15 – 4.806 ευρώ

- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 9 – 1.050 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 593 – 291.294 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 910 – 671.972 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.283.016

Σύνολο καταβολών: 316.726.861

Πηγή: skai.gr

