Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Ευρώπη δεν διαθέτει παρά ένα μικρό κλάσμα των δυνάμεων αεράμυνας που απαιτούνται για να προστατεύσει τις χώρες-μέλη της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης έναντι μίας πλήρους κλίμακας επίθεση, γράφει η βρετανική εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη γνώστες εμπιστευτικών εσωτερικών εκτιμήσεων της Συμμαχίας.



Συγκεκριμένα οι πηγές της εφημερίδας αναφέρουν πως η σχετική έκθεση που συντάχθηκε πέρυσι συμπέρανε πως διαθέσιμες είναι λιγότερες από 5% των αναγκαίων δυνατοτήτων αντιαεροπορικής προστασίας.



Όπως δηλώνει «ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ», η ικανότητα άμυνας έναντι εισερχομένων πυραύλων και αεροπορικών επιθέσεων είναι «σημαντικό κομμάτι του σχεδίου υπεράσπισης της ανατολικής Ευρώπης έναντι μίας εισβολής και αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε».



Δεύτερος διπλωμάτης χαρακτηρίζει την αεράμυνα ως «μία από τις μεγαλύτερες τρύπες που έχουμε, και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε».



Το δημοσίευμα έρχεται πριν από την προπαρασκευαστική σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Πράγα αυτό το διήμερο ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουλίου στην Ουάσινγκτον.



Οι FT σημειώνουν πως η αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ να παράσχουν πρόσθετο εξοπλισμό αεράμυνας στην Ουκρανία αναδεικνύει το έλλειμμα αποθεμάτων τέτοιων συστημάτων.



Αναφέρουν επίσης πως Ελλάδα και Πολωνία κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα την Κομισιόν να συμβάλει στην ανάπτυξη και ενδεχομένως στη χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αεράμυνας, μια πρόταση που η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε να εννοηθεί πως θα στηρίξει.

Σε εγρήγορση οι υπηρεσίες ασφαλείας για πιθανό σαμποτάζ

Παράλληλα, δημοσίευμα του Guardian αναφέρει πως υπηρεσίες ασφαλείας ανά την Ευρώπη είναι σε εγρήγορση για το ενδεχόμενο μίας σειράς εμπρησμών και σαμποτάζ σε ευρωπαϊκές υποδομές να έχουν γίνει με ρωσικό δάκτυλο, ως ένα «δυνητικό νέο όπλο» της Μόσχας στο πλαίσιο συστηματικής προσπάθειας αποσταθεροποίησης.



Γίνεται αναφορά σε εμπρησμό στα IKEA του Βίλνιους της Λιθουανίας και σε εμπορικό κέντρο στην Πολωνία, σε σχέδιο σαμποτάζ σε στρατιωτικές βάσεις στη Βαυαρία, σε αντισημιτικά γκράφιτι στο Παρίσι και σε εμπρησμό σε αποθήκες ουκρανικών συμφερόντων του ανατολικού Λονδίνου, για τον οποίο ένας 20χρονος Βρετανός κατηγορείται για εξυπηρέτηση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως γράφεται, ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα περιστατικά αυτά έγιναν υπό γενικό συντονισμό, πιστεύεται πως ίσως είναι μέρος ενός σχεδίου της Μόσχας για αποσταθεροποίηση της Δύσης.



Η ανησυχία αυτή μάλιστα φέρεται να συζητήθηκε σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.