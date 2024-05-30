Για τέσσερα στάδια του ψυχολογικού πολέμου που διεξάγει η Χαμάς κατά των Ισραηλινών κάνει λόγο σε ανάλυσή της η Jerusalem Post. Πρόκειται για έναν ψυχολογικό/ επικοινωνιακό πόλεμο με στόχο η ισραηλινή κοινή γνώμη να ασκεί πιέσεις για τερματισμό του πολέμου στην κυβέρνηση Νετανιάχου, πέρα από τις «κόκκινες γραμμές» που αυτή έχει θέσει.

«Εργαλειοποίηση»

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε πρόσφατα ένα προπαγανδιστικό βίντεο με τον Ισραηλινό όμηρο Σάσα Τρουπάνοφ. Στο βίντεο διάρκειας σχεδόν 30 δευτερολέπτων, ο Τρουπάνοφ δηλώνει ότι θα μιλήσει για τις εμπειρίες του και άλλων ομήρων στη Γάζα τις επόμενες ημέρες.



Το βίντεο αποτελεί το πλέον πρόσφατο μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την εκμετάλλευση των ομήρων ως οργάνων τρόμου, πιέζοντας ένα έθνος που έχει ήδη εκτεθεί σε απίστευτο πόνο.



Πριν δημοσιεύσει το βίντεο με τον Τρουπάνοφ, η Χαμάς κυκλοφόρησε επίσης ένα βίντεο στο οποίο ισχυριζόταν ότι απήγαγε Ισραηλινούς στρατιώτες. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκαθάρισαν γρήγορα ότι δεν υπήρξε κανένα περιστατικό απαγωγής στρατιώτη, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς της Χαμάς ψέματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψυχολογικής πίεσης στην ισραηλινή κοινή γνώμη.



«Από τις αρχές Οκτωβρίου, η Χαμάς έχει κάνει συστηματικά κινήσεις για να σπείρει φόβο και σύγχυση στην ισραηλινή κοινωνία, χρησιμοποιώντας μέσα ενημέρωσης για να διαπράξει ψυχολογικές επιθέσεις» σημειώνεται στο δημοσίευμα.



Στις 8 Οκτωβρίου, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς αμάχους, συμπεριλαμβανομένων γυναικόπαιδων, να κρατούνται αιχμάλωτοι σε αδιευκρίνιστες τοποθεσίες. Όλος ο κόσμος είδε πλάνα με τραυματίες, βιασμένες γυναίκες και νεκρούς. Ανάμεσά τους ήταν και η 22χρονη Σάνι Λουκ.

Δημοσιεύτηκαν ξανά και ξανά περισσότερα βίντεο, με στρατιώτες, γυναίκες ομήρους, νεαρά κορίτσια, μωρά και ηλικιωμένους. Τους τελευταίους μήνες ο ψυχολογικός πόλεμος έχει ενταθεί.



Στις 22 Μαΐου, η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει γυναίκες στρατιώτες. Στις 20 Μαΐου κυκλοφόρησε ένα άλλο προπαγανδιστικό βίντεο με έναν 51χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί όμηρος με τη μητέρα του, από το Κιμπούτς Νιρίμ.



Σε μια προσπάθεια να κερδίσει την παγκόσμια υποστήριξη, το Ισραήλ δημοσίευσε πρόσφατα ένα συγκλονιστικό βίντεο με νεαρές γυναίκες ομήρους που συνελήφθησαν από τη Χαμάς, με έναν από τους τρομοκράτες στο βίντεο να λέει: «Αυτά τα κορίτσια μπορούν να μείνουν έγκυες».



Σύμφωνα με την Jerusalem Post «αυτές οι περιπτώσεις ψυχολογικού πολέμου δείχνουν ότι το πεδίο μάχης εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τις φυσικές αντιπαραθέσεις. Η Χαμάς στοχεύει να λυγίσει το πνεύμα και την αποφασιστικότητα ενός ολόκληρου έθνους».



Το πρακτορείο Media Line επικοινώνησε με τη Gabi Weimann, ομότιμη καθηγήτρια επικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα, η οποία μελετά τον ψυχολογικό πόλεμο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, και με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Yaakov Katz, πρώην αρχισυντάκτη της The Jerusalem Post, για να μάθει περισσότερα για τις ψυχολογικές επιθέσεις της Χαμάς.

«Μια ενορχηστρωμένη, προσχεδιασμένη εκστρατεία»

Η Weimann είπε στη Media Line ότι οι ψυχολογικές τακτικές του πολέμου της Γάζας ήταν στοχευμένες κινήσεις.



«Είναι μια ενορχηστρωμένη και προσχεδιασμένη εκστρατεία που ξεκίνησε η Χαμάς πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το τέταρτο στάδιο», εξήγησε.

Πρώτο στάδιο: Προσχεδιασμός

«Το πρώτο στάδιο ήταν ο προσχεδιασμός. Οι τρομοκράτες προετοιμάζονταν για την εισβολή όχι μόνο ως προς τη δολοφονία, τα βασανιστήρια και τους βιασμούς, αλλά και για την τεκμηρίωση και τη χρήση media υλικών για ψυχολογικό πόλεμο.



«Αγόρασαν εξοπλισμό όπως κάμερες και κινητά τηλέφωνα και πήραν ισραηλινές κάρτες SIM. Εκπαίδευσαν τον κόσμο. Όλα αυτά έγιναν πριν από τις 7 Οκτωβρίου. Η αντικατάσταση παλαιών καρτών με νέες ισραηλινές κάρτες SIM ήταν επίσης μέρος της ψυχολογικής εκστρατείας επειδή έπρεπε να συνδεθούν στο ισραηλινό δίκτυο, ώστε να μπορούν να ανεβάζουν και να μεταδίδουν ζωντανά τα βίντεο που τραβούσαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Δεύτερο στάδιο: Πόλεμος και social media

Το δεύτερο στάδιο ήταν οι βιντεοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια της εισβολής.



«Κατέγραψαν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, την εισβολής και των απαγωγών ανθρώπων. Ακόμη και η επιστροφή των σορών κατεγράφη σε κάμερες και στάλθηκε αμέσως στη Γάζα. Έγινε μοντάρισμα και δημοσίευση στα social media» σημείωσε η Weimman.

Τρίτο στάδιο: Απελευθέρωση ομήρων

Το τρίτο στάδιο του ψυχολογικού πολέμου ήταν η απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους.



«Έγινε με πολύ τελετουργικό τρόπο. Η Χαμάς ήρθε με πλήρη εξάρτυση, με στολή και όπλα, σύμβολα, αναρτώντας βίντεο με ανθρώπινες χειρονομίες προς τους ομήρους, δίνοντάς τους μπουκάλια με νερό, βοηθώντας τους, χαϊδεύοντας το κεφάλι ενός παιδιού κ.λπ. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για ψυχολογικούς λόγους», εξήγησε.



«Τώρα βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο, τέταρτο στάδιο», πρόσθεσε η Weimann.



Εξήγησε ότι έχει σκοπό να πιέσει την ισραηλινή κυβέρνηση «χρησιμοποιώντας ψυχολογικό στρες στις οικογένειες και στην ισραηλινή κοινή γνώμη».



Ο Katz συμφώνησε αυτή την άποψη και είπε στη Media Line ότι η «Χαμάς αισθάνεται τη στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ».



«Η Χαμάς αισθάνεται στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ. Βλέπει το Ισραήλ να επιχειρεί στη Ράφα και την Τζαμπαλίγια. Με τη δημοσιοποίηση των βίντεο των ομήρων, προσπαθεί να πείσει τον ισραηλινό λαό να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία για να πάρει πίσω τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο», σχολίασε ο δημοσιογράφος.



Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει παράδειγμα ανάλογης ψυχολογικής πίεσης από την ισραηλινή πλευρά.

«Προφανώς θα μπορούσατε να ορίσετε ως ψυχολογικό πόλεμο από το Ισραήλ τη δημοσιοποίηση βίντεο από ανακρίσεις τρομοκρατών της Χαμάς ή την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων της Χαμάς. Αλλά το Ισραήλ δεν λέει ψέματα όπως λέει ψέματα η Χαμάς», επέμεινε ο Κατς.



«Η Χαμάς χρησιμοποιεί πολύ έξυπνα βίντεο ομήρων για να κάνει τον ισραηλινό λαό να είναι πιο έντονος στην κριτική του προς την κυβέρνηση», είπε.



Τέτοιες ψυχολογικές επιθέσεις οδηγούν σε μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία και φέρνουν το θέμα στο προσκήνιο.



«Αν και υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση όπως ο πρωθυπουργός που θα ήθελαν αυτό το θέμα να μην είναι το κύριο», πρόσθεσε ο Katz.



Εξήγησε ότι η ψυχολογική πίεση της Χαμάς πέτυχε επίσης τους στόχους της στην ανανέωση των διαπραγματεύσεων.



«Ο επικεφαλής της Μοσάντ ήταν στο Παρίσι και συναντήθηκε ξανά με τον επικεφαλής της CIA και του Κατάρ. Θα καταφέρουν το Ισραήλ και η Χαμάς να καταλήξουν σε μια συμφωνία ώστε και οι δύο να πάρουν αυτό που θέλουν; Ελπίζω και προσεύχομαι, και νομίζω ότι μια συμφωνία είναι δυνατή. Το ερώτημα είναι, θα μπορέσει το Ισραήλ να πάρει πίσω όλους τους ομήρους; Ή θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα ότι κάποιοι από τους ομήρους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι;» διερωτήθηκε



Από πλευράς της, η Weimann εξήγησε ότι ο αντίκτυπος μιας τέτοιας βίαιης ψυχολογικής πίεσης στην κοινωνία είναι πλέον αδύνατο να «μετρηθεί». «Δεν υπάρχει τρόπος να εκτιμήσουμε το ισραηλινό τραύμα, το άγχος, τη θλίψη, τον φόβο και την απαισιοδοξία, που αποτελούν πλέον μέρος του ισραηλινού κλίματος», είπε.



«Το γεγονός ότι η Χαμάς κατάφερε να απαγάγει ανθρώπους τους έδωσε τη δυνατότητα να ‘’μαχαιρώνουν τους Ισραηλινούς στην καρδιά’’ όποτε ήθελαν με βίντεο και φωτογραφίες ομήρων», πρόσθεσε ο Katz.



Η Weimann εξήγησε ότι ορισμένοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των επιθέσεων της Χαμάς και ακόμη και για να «ανοσοποιηθεί» κανείς εναντίον τους, όπως η προετοιμασία και η αυτολογοκρισία στον ψυχολογικό/ επικοινωνιακό πόλεμο της Χαμάς.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.