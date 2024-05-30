My Style Rocks: Δεύτερη ευκαιρία στην... ορκωμοσία - Δείτε το trailer

Ένα «επαναληπτικό διαγώνισμα» θα είναι η προτελευταία διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks καθώς οι fashionistas θα πρέπει να διαγωνιστούν σε δοκιμασίες αυτού του κύκλου που δεν τους πήγαν πολύ καλά…

Πρόκειται για μία ευκαιρία να αποδείξουν πως έμαθαν από τα λάθη τους και μελέτησαν. Θα καταφέρουν να πάρουν καλύτερους βαθμούς από την προηγούμενη φορά;

Η αρχή γίνεται με το θέμα «Ορκωμοσία» για το οποίο θα πρέπει να φέρουν ένα νέο look εντάσσοντάς το σε διαφορετικό concept.

Η δοκιμασία της προηγούμενης διαγωνιστικής εβδομάδας φαίνεται πως έφερε πιο κοντά τις fashionistas με τις βαθμολογίες να είναι αρκετά πιο υψηλές από ό,τι συνήθως.

Οι διαγωνιζόμενες υποδέχονται τη Νικολίνα με υψηλές βαθμολογίες, η οποία συμπωματικά έχει επιλέξει ως προορισμό της ορκωμοσίας της τη σχολή που φοίτησε η Έβελυν Καζαντζόγλου!

Η Σιμόν τοποθετεί το look της στη Σόφια της Βουλγαρίας όμως επιλέγει να φορέσει σορτς το οποίο όπως σχολιάζει ο Στέλιος Κουδουνάρης είναι πολύ casual για μία ορκωμοσία.

Το πόσο τσαλακωμένο είναι το ρούχο της Δήμητρας γίνεται αφορμή για μία νέα ένταση ανάμεσα στη Μπι και τη Νατάσα με βαθύτερη αιτία τις βαθμολογίες…

Πηγή: skai.gr

