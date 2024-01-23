Αγωνία για την τύχη ενός 12χρονου κοριτσιού επικρατεί στην Πάτρα, τα ίχνη της οποία έχουν χαθεί από το μεσημέρι.

Η αστυνομία, προχωρά σε εκτεταμένες αναζητήσεις του κοριτσιού από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, το κοριτσάκι δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι του γεγονός που έχει προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές και φυσικά στην οικογένειά του.

Όπως έγινε γνωστό το κορίτσι έχει ξανθά μαλλιά και φοράει μαύρα ρούχα και άσπρα αθλητικά παπούτσια ενώ έχει ύψος 1,60μ.

Πηγή: skai.gr

