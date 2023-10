Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Μεσολόγγι με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης - Θα «έβγαζαν» έως και 146.000 ευρώ Ελλάδα 12:29, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο ένας είχε το ρόλο του μεταφορέα - διακινητή, ενώ οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι που επέβαιναν σε δεύτερο αυτοκίνητο είχαν τον ρόλο των προπομπών