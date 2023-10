Πηγές ΓΕΕΘΑ: Δεν υπάρχει αίτημα να συνοδεύσει η φρεγάτα «Ψαρά» το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford Ελλάδα 11:27, 11.10.2023 linkedin

Η Φρεγάτα «ΨΑΡΑ» βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο για προγραμματισμένη συμμετοχή της στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη, διευκρινίζουν πηγές του ΓΕΕΘΑ