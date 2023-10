Καρέ-καρέ κλοπή μοτοσικλέτας από πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα - Δείτε βίντεο Ελλάδα 12:06, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό συνέβη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ιδιοκτήτης του οχήματος