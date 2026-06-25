Άμεσα κατεσβέσθη από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στον Κουβαρά Αττικής.

Η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, σε ελαιόδεντρα και στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

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