«Νόμοι της καρδιάς»: Η συνάντηση Γιλντιρίμ και Μπορά αποκαλύπτει την αλήθεια - Δείτε trailer

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 14.45, τα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν για να αλλάξουν τα πάντα στην αγαπημένη σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς»! Ενώ η Αζρά βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια, μια αποκάλυψη που έρχεται από δεκαετίες πριν ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στο φως έναν παλιό λογαριασμό που δεν έκλεισε ποτέ! Την ίδια ώρα, ο Σεργκέν στρέφεται εναντίον της με στόχο να της στερήσει την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η Αζρά κατορθώνει να ξεσκεπάσει τον κατάσκοπο που βοηθά τον «εχθρό» τους. Όμως, αυτό που δεν μπορεί καν να φανταστεί ακόμα είναι ότι ο Γιλντιρίμ και ο Μπορά δεν γνωρίστηκαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά πριν από χρόνια σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του Γιλντιρίμ. Η κα Τσολπάν και ο κ. Ερμάν έχουν βάσιμες υποψίες για το παρελθόν του Μπορά και δεν μπορούν πια να τις κρατούν μυστικές. Αποκαλύπτουν στην Αζρά και τις αδελφές της πως όλα ξεκίνησαν πριν από δεκαετίες, δηλαδή μετά την τελευταία ποινική υπόθεση που ανέλαβαν ποτέ μαζί οι δυο τους. Οδηγώντας στην καταδίκη έναν ένοχο πατέρα, τον Βεντάτ Παρμακσίζ, δυστυχώς οδήγησαν ταυτόχρονα κι ένα μικρό παιδί στο ορφανοτροφείο. Ίσως αυτό το παιδί να είναι τώρα ο «άγγελος της εκδίκησης» που τους καταδιώκει. Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέν κάνει αίτηση για πλήρη επιμέλεια των παιδιών, ισχυριζόμενος πως η Αζρά δεν είναι καλή μητέρα.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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