Τέσσερις νεαρές γυναίκες αποκάλυψαν στο BBC ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση στη μεγαλύτερη στρατιωτική σχολή εκπαίδευσης εφήβων στη Βρετανία. Οι γυναίκες φοίτησαν όλες στο Army Foundation College (AFC) στο Χάρογκεϊτ του Βόρειου Γιορκσάιρ τα τελευταία πέντε χρόνια και αναφέρουν ότι τα περιστατικά συνέβησαν όταν ήταν 17 ετών.

Μάλιστα μία από αυτές υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από νεοσύλλεκτους συνομηλίκους της, ενώ οι υπόλοιπες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης, συστηματικής παρενόχλησης και εξευτελιστικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στη σχολή επικρατεί μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα μισογυνισμού, όπου ορισμένοι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν σεξιστική γλώσσα, σχολιάζουν την εμφάνιση των γυναικών και με τη συμπεριφορά τους ενισχύουν προβληματικές αντιλήψεις στους νεαρούς στρατιώτες. Οι γυναίκες αναφέρουν ότι συχνά φοβούνταν ακόμη και για την ασφάλειά τους μέσα στους θαλάμους διαμονής.

«Βιάστηκα από πολλούς στρατιώτες...ένιωθα σαν ένα κομμάτι κρέας»

Η Τίλι, η γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού, περιγράφει ότι από τότε που ήταν μικρή, ήθελε να γίνει στρατιώτης. «Μου άρεσε η ιδέα να αντιμετωπίζω προκλήσεις και πάντα θαύμαζα τις γυναίκες που αναλάμβαναν μη παραδοσιακούς ρόλους», λέει. «Πάντα μου άρεσαν οι ταινίες δράσης». Όμως, όπως λέει, το όνειρό της γκρεμίστηκε όταν βιάστηκε στο AFC (το μεγαλύτερο στρατιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους κάτω των 18 ετών), από αρκετούς συναδέλφους της στρατιώτες.

«Μου είπαν: ''Θέλεις να έρθεις στο δωμάτιο;'' Και εγώ, ως αφελής 17χρονη, απάντησα:''Ναι, εντάξει''», θυμάται η Τίλι. «Άρχισαν να μου βγάζουν τα ρούχα και αυτό οδήγησε στο να κάνουν πράγματα στα οποία δεν είχα δώσει τη συγκατάθεσή μου. Ήταν πολλοί. Με άγγιζαν σε διάφορα σημεία, έκαναν ανάρμοστα σχόλια, αποκαλώντας με ''πράγμα'' αντί για ''κορίτσι''».«Βιάστηκα… από πολλούς νεοσύλλεκτους στρατιώτες, συνομήλικούς μου. Αυτό συνεχίστηκε για ώρες. Ένιωθα σαν ένα κομμάτι κρέας».

Η Τίλι αποχώρησε από τον Στρατό δύο εβδομάδες μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Σοκάρουν τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας

Στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δείχνουν ότι από το 2018 έως τα μέσα του 2025 καταγράφηκαν 176 καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά στη σχολή, ενώ η Αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ έλαβε 16 αναφορές για σεξουαλικά αδικήματα μέσα σε έναν χρόνο. Οι καταγγελίες αφορούσαν τόσο μόνιμο προσωπικό όσο και νεαρούς στρατιώτες.

Μία από τις γυναίκες ανέφερε ότι, παρότι κατήγγειλε τον βιασμό στην αστυνομία, δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς η εισαγγελική αρχή χαρακτήρισε αργότερα την αστυνομική έρευνα «εντελώς ανεπαρκή». Άλλες δύο προσέφυγαν επίσης στις αρχές, χωρίς να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες των υποθέσεών τους.

Το βρετανικό δίκτυο επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί εκπαιδευτές της σχολής έχουν καταδικαστεί από στρατοδικεία για υποθέσεις σεξουαλικής ή σωματικής βίας, γεγονός που, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, ενισχύει τις ανησυχίες για τη συνολική κουλτούρα της σχολής.

Ο βρετανικός Στρατός χαρακτηρίζει αυτού του είδους τις συμπεριφορές μη αποδεκτές, τονίζοντας ότι δεν έχουν θέση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Υποστηρίζει επίσης ότι έχουν εφαρμοστεί μεταρρυθμίσεις για την καλύτερη προστασία των θυμάτων, τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και την ενθάρρυνση των καταγγελιών.

Ωστόσο, βουλευτές, νομικοί και ειδικοί στην προστασία των παιδιών υποστηρίζουν ότι απαιτείται ανεξάρτητη έρευνα για τη λειτουργία της σχολής, καθώς φιλοξενεί ανηλίκους και οι καταγγελίες εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Οι νέες αποκαλύψεις συνδέονται με ένα ευρύτερο πρόβλημα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης που εντοπίζεται στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει έχουν καταγράψει συστηματικές δυσλειτουργίες στην προστασία των γυναικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.