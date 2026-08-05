Ολοκληρωτικά άλλαξε την όψη του κόλπου του Πόρτο Γερμενού η μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τη Δυτική Αττική.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, μοναχά λίγα τμήματα πρασίνου άφησε η φλόγα στο πέρασμά της και η κατάφυτη περιοχή μετατράπηκε σε ένα βουνό από στάχτες. Ταυτόχρονα, δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα υπέστησαν φθορές. Σε άλλα, η φλόγα φαίνεται να έχει χαριστεί και απέναντι από ένα διαλυμένο σπίτι, μπορεί να στέκει κάποιο τελείως αλώβητο.

Στις πλαγιές προς τον Κιθαιρώνα η εικόνα προκαλεί θλίψη: Εκεί που βρίσκονταν μιλιούνια δέντρα το μόνο που έχει απομείνει είναι τα κουφάρια τους και οι σκιές τους.

Σήμερα το πρωί, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Εκεί ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής.

Από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ξεκίνησαν στο Πόρτο Γερμενό οι επιτόπιοι έλεγχοι στις ιδιοκτησίες που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αποτελούν ουσιώδες στάδιο για την επίσημη καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πυρόπληκτους να βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κλιμακίων και να παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, οι απαραίτητες πληροφορίες. Όπως σημειώνει, η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των ζημιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.





Πηγή: skai.gr

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