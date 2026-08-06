Γαλλία: Τέλος στις ενοχλητικές διαφημιστικές κλήσεις

Πόσες φορές μας έχει τύχει να δουλεύουμε ή ακόμη περισσότερο να ξεκουραζόμαστε και να μας διακόψει μία κλήση στο τηλέφωνό μας από έναν άγνωστο αριθμό, όπου απαντώντας να ακούμε ένα εξίσου άγνωστο άτομο που θέλει να μας πείσει για μία υπηρεσία παροχών;

Σαφώς πρόκειται για μία (πολλές φορές) ενοχλητική κατάσταση για την οποία δεν ευθύνεται προφανώς ο υπάλληλος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής.

Η Γαλλία όμως βάζει τώρα ένα τέλος στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις εμπορικής προώθησης, εφαρμόζοντας από τις 11 Αυγούστου ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια στην Ευρώπη για την προστασία των καταναλωτών από την τηλεφωνική παρενόχληση και κατ’ επέκταση τις εμπορικές απάτες.

Η νέα νομοθεσία, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αλλάζει ριζικά το ισχύον σύστημα. Από εδώ και στο εξής, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καλούν έναν καταναλωτή μόνο εφόσον εκείνος έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή του, την οποία θα μπορεί να ανακαλεί οποιαδήποτε στιγμή.

Από το «opt-out» στο «opt-in»

Μέχρι σήμερα, οι πολίτες που δεν επιθυμούσαν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις έπρεπε να εγγράφονται στη λίστα αποκλεισμού Bloctel. Ωστόσο, οι καταναλωτικές οργανώσεις κατήγγειλαν επί χρόνια ότι πολλές εταιρείες τηλεμάρκετινγκ αγνοούσαν τη λίστα και συνέχιζαν να πραγματοποιούν κλήσεις.

Με το νέο σύστημα, η λογική αντιστρέφεται: η τηλεφωνική προώθηση απαγορεύεται εξ αρχής, εκτός εάν ο πολίτης έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις.

Εξαιρέσεις στον κανόνα

Η νομοθεσία προβλέπει δύο βασικές εξαιρέσεις:

όταν ο καταναλωτής έχει δώσει σαφή και προηγούμενη συγκατάθεση (για παράδειγμα μέσω σχετικού πεδίου σε ηλεκτρονική φόρμα),

όταν υπάρχει ήδη ενεργή συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, οπότε επιτρέπεται η επικοινωνία για συναφείς εμπορικές προσφορές.

Πρόστιμα έως 375.000 ευρώ

Οι κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τον νέο νόμο είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Φυσικά πρόσωπα κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 75.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως 375.000 ευρώ για παράνομες εμπορικές κλήσεις.

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν τις παράνομες κλήσεις μέσω της ειδικής κυβερνητικής πλατφόρμας, ενώ ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιβληθεί πολυεκατομμυριούχα πρόστιμα σε εταιρείες που παραβίαζαν το προγενέστερο καθεστώς.

Χρόνιο πρόβλημα για τους Γάλλους

Η αλλαγή ήρθε έπειτα από πολυετείς διαμαρτυρίες των πολιτών. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, περίπου το 75% των κατοίκων της χώρας λαμβάνει τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη διαφημιστική κλήση κάθε εβδομάδα, ενώ αρκετοί δέχονται πολύ περισσότερες.

Το 2024, έντεκα ενώσεις προστασίας καταναλωτών είχαν ζητήσει με κοινή παρέμβασή τους την πλήρη απαγόρευση του τηλεφωνικού μάρκετινγκ, χαρακτηρίζοντας τις συνεχείς κλήσεις «καθημερινή παρενόχληση».

Επιπτώσεις και εκτός Γαλλίας

Η νέα νομοθεσία αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες και εκτός των γαλλικών συνόρων. Ιδιαίτερα στο Μαρόκο, όπου λειτουργούν πολυάριθμα τηλεφωνικά κέντρα που εξυπηρετούν τη γαλλική αγορά, η κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι 40.000 έως 50.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να κινδυνεύσουν, καθώς περισσότερο από το 80% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από γαλλικές επιχειρήσεις.

Στο ίδιο μονοπάτι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Γαλλία δεν είναι η πρώτη χώρα που περιορίζει δραστικά το τηλεμάρκετινγκ. Η Γερμανία εφαρμόζει αντίστοιχο σύστημα εδώ και χρόνια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς βασίζονται σε μητρώα αποκλεισμού ανεπιθύμητων κλήσεων.

Με τη μετάβαση σε καθεστώς «προηγούμενης συναίνεσης», η Γαλλία υιοθετεί πλέον ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

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